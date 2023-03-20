Народний депутат насмерть збив пішохода на Львівщині: стали відомі подробиці (відео)

На Львівщині, де раніше поліцейський влаштував смертельну ДТП та втік з місця пригоди, 19 березня сталася смертельна ДТП. Увечері на автодорозі сполученням «Тернопіль — Львів — Рава-Руська» у селищі Золочівського району автомобіль, за кермом якого був народний депутат Володимир Гевко, збив пішохода. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

«Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої „Драгер“ водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого)», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що про ДТП вчора також повідомив у Facebook сам нардеп Гевко.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому під Києвом п'яний депутат погрожував поліцейським розправою.

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