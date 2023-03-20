На 20 березня 2023 року припадає день весняного рівнодення. У цей день Сонце входить у знак Овна, найзапальніший і найнаполегливіший знак Зодіаку. Кардинальна точка року принесе різкі зміни, можуть відійти на другий план багато тем, актуальних до цієї астрологічної події. Так вважає відома астрологиня Марина Скаді.

«Молодик в Овні 21 березня о 19:23 стане початком нового місячного місяця. Зливаючись з вогненними енергіями Весняного рівнодення, що утворюються, створюються потужні космічні енергії. Найближчий місячний цикл — це час нових починань та сміливих дій, пробудження, відродження та трансформації, коли кожен можемо задіяти свою внутрішню силу та розкрити свій потенціал.» , — стверджує вона.

Овен

Важливий тиждень для представників цього знака, оскільки Марс, управитель Овна, після 7 місяців транзиту Близнюками, входить у знак Раку (падіння). У цей період багато сил забиратиме робота і вирішення виробничих питань, але результату поки не видно, а те, що мало хороші перспективи, несподівано зупиняється і руйнується. Нестійке становище управителя знака створює напругу та невизначеність у вашому особистому житті. Пам'ятайте, що невдовзі конфлікти зникнуть, і ви знову відчуєте теплі почуття до партнера.

Телець

Вашій завзятості можна тільки позаздрити! Вам не терпиться приступити до реалізації нових проектів, проте цю витівку поки доведеться відкласти, тому що накопичилося безліч невирішених проблем, які потребують вашої уваги. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати невелику надбавку до заробітної плати. Бізнесменам необхідно серйозно економити та оптимізувати наявні ресурси, щоб зберегти свої активи. Наведіть порядок у документах та деклараціях, оскільки перевірки уникнути не вдасться.

Близнюки

Гроші надходитимуть регулярно, їхня кількість помітно збільшиться. Однак ретельно продумуйте свої щоденні витрати. Неодружені чоловіки та жінки можуть розраховувати на легкі, приємні знайомства, які закінчаться так само швидко, як і виникли. Цього місяця підприємці та начальники зможуть розібратися зі складним завданням, яке виникло в недавньому минулому. Можливо, йдеться про якусь спірну нерухомість, землю чи іншу велику власність. І хоча суперечки ще продовжуються, головну проблему майже вирішено.

Рак

Має бути великий обсяг роботи, але ви впораєтеся з цим із властивою вам акуратністю та відповідальністю. Після смуги проблем, претензій та образ з романтичним партнером чи чоловіком з'явиться пристрасть у стосунках та можливість усунути усі непорозуміння. І навіть якщо примирення не виявиться тривалим, це краще ніж нічого. Нові спілки будуть засновані на дружбі та спільних інтересах, але навряд чи будуть тривалими та міцними. Наразі не варто будувати довгострокові плани, живіть сьогоднішнім днем.

Лев

Ваш організм недостатньо зміцнів після зимівлі. Зміцнюйте імунітет, сходіть до сімейного лікаря, щоб обстежитись. Труднощі зі здоров'ям зазнають люди похилого віку. Не варто також піддавати себе фізичним навантаженням, серйозній нервовій напрузі, перестаратися в праці та справах. В особистому житті, в сім'ї, коханні, стосунках з друзями — явні покращення. Ви зрозумієте, що найближчим часом у вас буде складний вибір. Щоб відкрити для себе нові можливості та покращити якість життя, вам доведеться від чогось відмовитися.

Діва

Пошук внутрішньої та зовнішньої гармонії сильно затягнувся — настав час діяти. Вирушайте у невелику подорож, щоб отримати ідеї для самореалізації! Тиждень принесе довгоочікуване оновлення на професійній ниві. Потужна підтримка планет допоможе досягти значних успіхів у роботі. Сміливо вимагайте підвищення чи нову посаду. Підприємці зможуть без перешкод зареєструвати компанію чи невелике підприємство. А ось найманим співробітникам належить ухвалити нелегке рішення про зміну роботи — надійде чимало привабливих пропозицій.

Терези

У любовній сфері панує невизначеність, а все через численні пропозиції та великий вибір гідних претендентів. Жінок атакуватимуть наполегливі залицяльники, а чоловіки зазнають спокуси завести інтрижку. У шлюбі буде присутня напруженість через непорозуміння та бажання більшої свободи. Насолоджуйтесь тим, що є — це найкраще, що зараз можна зробити. Самотнім людям можна спробувати щастя за кордоном та зареєструватися на сайті знайомств. Ті, хто шукає партнера, можуть розраховувати на цікаву зустріч.

Скорпіон

Цікавий тиждень, багато подій, з'являється азарт. Добре піднімуться ті, хто працює як індивідуальний підприємець. Велику допомогу у всіх справах вам нададуть партнери у справі, їхній вплив на всі справи можна однозначно оцінити як позитивне. Однак начальникам усіх рангів рекомендується уважно поставитися до підлеглих і всіх робочих процесів, що відбуваються у колективі. Службовці повинні уважно ставитись до роботи; зірки рекомендують виключити ймовірність непорозумінь, прорахунків та інших проблем.

Стрілець

Друга половина більш сприятлива у всіх відносинах, тому не поспішайте з висновками, якщо щось не виходить на початку тижня. Головним завданням та справжнім успіхом цього місяця стане розвиток зв'язків із колегами з інших міст чи країн. Перешкод ніяких немає, вас підтримують, ви затребувані і шановані серед колег. З грошима в цей час труднощів не виникне, але витрати будуть більшими, особливо якщо у вас є діти. Є ризик не розрахувати свої сили та отримати серйозне захворювання. Повноцінний відпочинок допоможе впоратися з загрозою.

Козеріг

Настала світла смуга, але це не означає, що можна розслабитись і скласти руки — йдіть уперед, проявляйте ініціативу і Всесвіт у всьому вас підтримає! Краще не займатись питаннями краси, а також відвідувати лікарів, відкладіть запланований візит, якщо час дозволяє. Можлива поїздка, яка складеться дуже вдало та дозволить просунути справи вперед. Ймовірно поява нових друзів, однодумців та впливових покровителів. Крім цього, є реальним і відновлення старих зв'язків. Завдяки численним покровителям ви зможете реалізувати свої далекосяжні плани.

Водолій

Починається період трансформації у багатьох життєвих сфер. Змінюються бажання, потреби, цілі, уподобання. Багато представників цього знаку подумають про переїзд чи придбання нерухомості в далеких країнах. Зростають потреби, тому необхідно подумати про додаткові заробітки та нові можливості у професійній сфері. Гарний час для реорганізації свого бізнесу та розширення штату співробітників. Можливі вдалі угоди з нерухомістю, якщо вони були заплановані ще торік. Службовці захочуть поміняти місце роботи, але краще цю витівку відкласти до кінця весни.

Риби

У фінансовому плані місяць досить благополучний. Грошей стає більше, і, крім звичайних заробітків, можна розраховувати на повернення старих боргів, отримання кредиту. Найманим працівникам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку, оскільки останнім часом ви працювали за весь колектив в офісі. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу, ви заслужили повноцінний відпочинок. Якщо ви знаходитесь в парі або шлюбі, що давно склалася, то зараз найкращий час, щоб подумати про поповнення сім'ї або розширення житлоплощі.

Як писали «ФАКТИ», раніше Марина Скаді склала любовний гороскоп на березень для всіх знаків зодіаку. Також астрологи поділилися фінансовим гороскопом на поточний тиждень.

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