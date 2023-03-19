Фінансовий гороскоп на тиждень: кого зі знаків зодіаку очікує прибуток 20−26 березня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першочергову — роль у житті кожного з нас. Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут раз на раз не випадає.

Про це пише сайт ТСН.

На кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 20 до 26 березня? Астрологи, до яких звертались журналісти, розповіли слідуюче.

Овен (21.03 — 20.04)

З грошима цього тижня необхідно поводитися максимально обережно: почавши зі, здавалося б, незначного придбання, представники цього азартного знака легко можуть розпалитися і зробити дірку в бюджеті.

Телець (21.04 — 21.05)

Від пропозиції підзаробити, незважаючи на всю її привабливість, зараз краще відмовитися: згодом може виявитися, що шкоди та збитків від такої «халтури» більше, ніж прибутків.

Близнюки (22.05 — 21.06)

Не варто ризикувати наявними грошима для того, щоб значно збільшити цю суму: результат такого вчинку навряд чи принесе очікуваний результат, а ось повне фіаско цілком може статися.

Рак (22.06 — 22.07)

Участь у ділових переговорах цими днями успіхом — зокрема й фінансовим — на жаль, не увінчається: партнери виявляться незговірливими, але залишать відчуття бездарно витраченого часу.

Лев (23.07 — 21.08)

Перш ніж підписати будь-який фінансовий документ, необхідно уважно прочитати його зміст, особливо ту частину, текст якої надрукований дрібним шрифтом — там може бути підступ.

Діва (22.08 — 23.09)

Велика ймовірність несподіваного прибутку — виплати старого гонорару чи повернення забутого боргу, але це не означає, що фінанси й надалі сипатимуться як із рога достатку — розумна економія не завадить.

Терези (24.09 — 23.10)

Ідеї професійної властивості, які в цей час спадуть вам на думку, необхідно ретельно запам'ятовувати: втілені в життя, вони не лише принесуть схвалення керівництва, але й матеріальний прибуток.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Зрив ділових домовленостей не варто сприймати, як трагедію: зачинивши одні професійні «двері», доля, найімовірніше, відчинить інші, за якими є серйозніші можливості і, що важливо, фінанси.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Велика ймовірність отримання вигідного замовлення, на яке представники знака чекають так давно, що вже втратили надію, головне для них тепер — мобілізувати всі свої сили та виправдати покладені на них надії.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Важливо пам'ятати мудрість про те, що безкоштовний сир лежить у мишоловці: не варто спокушатися бажанням заробити багато грошей, нічого не роблячи — це не доведе до добра.

Водолій (21.01 — 18.02)

Категорично не рекомендується брати й давати гроші в борг — виплата як у першому, так і в другому разі дуже затримається, а ось погашати — зокрема і кредити — не лише можна, а й потрібно.

Риби (19.02 — 20.03)

Час вкрай сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, але здійснювати угоди потрібно лише в разі ретельної їх підготовки: на спонтанність у цьому разі розраховувати не доводиться.

Нагадаємо, напередодні астрологи порадили, що обов’язково потрібно зробити для виконання бажань 21 березня, у день весняного рівнодення.

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