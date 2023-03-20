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Суспільство та люди

20 березня — день весняного рівнодення: що важливо зробити і чого потрібно уникати цієї дати

9:23 20 березня 2023
Рівнодення

День весняного рівнодення 2023 року припав на 20 березня. Саме в цей час день дорівнюватиме ночі. У народі цей день здавна називали Сонцеворотом або Вербоносицею, а астрологи рекомендують сьогодні почати життя з чистого аркуша.

Наші пращури вважали, що цього дня потрібно прибрати мотлох і викинути сміття, принести гілочку верби і символічно вимісти нею все старе і негативне, а також легенько побити нею хворого (якщо є такий у домі). Також цього дня наші пращури мирилися з тими, з ким були у сварці, і обов'язково загадували бажання.

Цього дня заборонено злитися і сваритися, залишати бруд і безлад у домі, відкладати гроші на «чорний день», садити вербу і лягати спати надто пізно.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яким весняне рівнодення принесе багатство і щастя, а також розповіли, що обов'язково потрібно зробити для здійснення бажань 21 березня.

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