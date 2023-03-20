Яку суму одноразово має отримати військовий у разі звільнення зі служби та кому виплати не нараховують

Військовослужбовці, які раз на рік мають право на виплати для вирішення соціально-побутових питань, при звільненні зі служби можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Як пояснює АрміяInform, розміри допомоги варіюються, а у деяких випадках її взагалі не виплачують.

Так, одноразова грошова допомога виплачується в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше у разі звільнення з військової служби:

за віком;

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

закінченням строку контракту;

у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується:

офіцерам, які проходять кадрову військову службу та звільняються за власним бажанням;

іншим військовослужбовцям, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначених відповідним Переліком та одночасно мають вислугу 10 календарних років і більше.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, при звільненні зі служби після ухвалення рішення про демобілізацію виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначених відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабміну у 2014 році.

Одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби обчислюється з розміру місячного грошового забезпечення, до якого включаються:

звільненим з посад — щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за останньою обійманою посадою;

які перебували в розпорядженні відповідних командирів та тим, які до дня звільнення з військової служби були звільнені з посад (зокрема у зв’язку зі скороченням штатних посад) — щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за останньою обійманою посадою на день звільнення з військової служби з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення;

яких відсторонено від посад або від виконання службових повноважень у зв’язку зі складанням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення — щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які мали право військовослужбовці за останньою обійманою посадою на день відсторонення від посад з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення.

Військовослужбовцям, які звільнені з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії та звільняються з військової служби, для обчислення одноразової грошової допомоги включаються щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) в розмірах, встановлених для цієї категорії військовослужбовців.

Військовослужбовцям, які після прибуття для подальшого проходження військової служби до ЗСУ з державних органів, установ чи організацій, зараховані у розпорядження та звільняються зі служби, розмір одноразової грошової допомоги в разі звільнення обчислюється виходячи з окладів за посадами, які вони обіймали в цих органах та інших виплат, установлених для відповідних працівників цих органів.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, одноразова грошова допомога не виплачується, якщо вони звільнені:

за службовою невідповідністю;

у зв’язку зі систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

у зв’язку з набранням законної сили рішення суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території АР Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України.

У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період їхньої календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги.

Грошова допомога військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів виплачується в розмірі 8 посадових окладів, а зазначеним особам з-поміж дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування — 12 посадових окладів.

Водночас під час обчислення розміру грошової допомоги враховується підвищений посадовий оклад, який військовослужбовець отримував на день звільнення з військової служби (навчання).

У той же час грошова допомога не виплачується:

курсантам військових навчальних закладів та військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби у зв’язку із засудженням до позбавлення волі чи обмеження волі, зокрема зі звільненням від відбування покарання;

курсантам, відрахованим з військових навчальних закладів до досягнення призовного віку або які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання.

Раніше повідомлялося, що Кабмін постановив надавати податкові пільги військовослужбовцям. Так, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у війні. Для отримання пільги потрібно надати витяги або копії наказів командирів або керівників, які підтверджують виплату додаткової винагороди згідно із законодавством.

Фото Pixabay



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