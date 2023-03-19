Доходи військовослужбовців не оподатковуватимуть: названо умову

Учасники бойових дій, які захищають нашу державу, мають право на низку пільг, пов'язаних з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою, житлом, інші.

Нещодавно Кабмін врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для застосування пільги з оподаткування військовим збором. Про це інформує Міноборони.

У постанові від 17 березня, визначені умови, за яких можна отримати пільгу з оподаткування військовим збором грошового забезпечення. Ця пільга стосується осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану.

Тобто тепер військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їхньої безпосередньої участі у війні.

Для отримання пільги потрібно надати витяги або копії наказів командирів або керівників, які підтверджують виплату додаткової винагороди згідно з законодавством.

Раніше підтвердження пільги для безпосередніх учасників бойових дій здійснювалося на підставі витягів з наказів про прибуття військових.

Нагадаємо, військовий збір для фінансування ЗСУ у розмірі 1,5% від доходів громадян було запроваджено у 2014 році.

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