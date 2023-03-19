Названо 10 помилок під час вирощування розсади: як їх уникнути (відео)

На перший погляд вирощування розсади може здаватися простою справою, але лише до першого невдалого досвіду. Яких помилок припускаються новачки під час вирощування паростків, і як їх уникнути, про основні правила, що допоможуть зберегти урожай, розповідають досвідчені дачники-городники.

Навіщо вирощувати розсаду

Ви можете ставити собі запитання: навіщо потрібна розсада, якщо насіння можна кидати просто у землю? Одразу кидати у відкритий ґрунт можна велике насіння таких культур, як, наприклад, бобових, гарбуза тощо. А для рослин із дрібним насінням вирощування розсади дає суттєві переваги, вберігаючи таким чином від шкідників, хвороб, погодних умов, а також пришвидшуючи появу врожаю. А у холодних умовах, культури з довгим періодом вегетації, наприклад, томати, якраз і можна вирощувати лише розсадою. Правила вирощування розсади стануть в пригоді й тим, хто любить вирощувати власні сорти, які не знайдеш у магазині.

Основні помилки під час вирощування розсади

1. Вирощування розсади з неякісного насіння

Саме від якості насіння залежить кінцевий результат, тому його потрібно купувати у перевірених продавців. Бажання заощадити може зіграти з вами злий жарт. Не рекомендується купувати насіння на розпродажах, бо у такого матеріалу, як правило, скоро закінчується термін придатності, або він зберігався в неналежних умовах.

2. Відсутність підготовки до саджання

Якщо ви невпевнені у якості насіння — перед посівом помістіть його у розчин марганцю на 20 хвилин, опісля змийте водою. Для пророщування радимо використовувати талу воду, або талий сік дорослого алое. Сік варто збирати з рослини не молодше трьох років і витримувати його в холодильній камері протягом семи днів — після витримування у соку насіння не потрібно промивати. Насіння не любить довго знаходитись у воді, тому 20 годин для пророщування — це максимум. Інколи достатньо витримувати його у воді й 12 годин. Намагайтеся не допустити покльовування насіння під водою — після цього воно швидко затхнеться.

3. Недотримання термінів вирощування розсади



Рекомендований термін посіву насіння зазвичай вказаний на зворотному боці упакування. І його потрібно дотримуватися. Інакше, навіть якщо в місткостях рослини будуть виглядати міцними, після пересадки вони можуть не прижитися на новому місці.

На пакетах з насінням зазвичай вказаний найкращий час для вирощування тієї чи іншої розсади і варто його дотримуватись. Якщо насіння, яке ви збираєтесь саджати ви зібрали самостійно, можна самому визначити найкращий час для його посадки, користуючись прогнозом погоди. Для цього варто відраховувати вказаний нижче термін від дати останніх заморозків:

огірки та інші гарбузові культури — за 2−4 тижні до останніх заморозків;

помідори та баклажани — за 6−8 тижнів;

перець та цибулю — за 8−12 тижнів;

капусту — за 5−6 тижнів;

салат — за 4−5 тижнів.

За наявності ламп, теплиці та якщо ви готові до декількох пересадок, можна сіяти розсаду і заздалегідь.

4. Насіння не продезінфіковано



Якщо ви не впевнені у якості насіння — перед посівом помістіть розсаду в розчин марганцю на 20 хвилин, опісля змийте водою. Насамперед це потрібно, щоб продезінфікувати насіння та уникнути захворювань, які можуть передавати зернятка.

5. Висадка непророщеного насіння



Щоб насіння швидко зійшло, краще його проростити. Для пророщування радимо використовувати талу воду, або сік дорослого алое. Сік варто збирати з рослини не молодше трьох років і витримувати його в холодильній камері протягом семи днів. Насіння не любить довго бути у рідині, тому 20 годин для пророщування — це максимум. Інколи достатньо потримати насіння у рідині 12 годин.

6. Невідповідний для вирощування розсади ґрунт

Найчастіше для посіву використовуйте суміш дерну, торфу та перегною. Для різних культур співвідношення цих частин повинно бути різним. Бажано не брати вже використаний субстрат через те, що в ньому можуть бути інфекції.

Намагайтесь заготовляти землю для розсади або придбайте її у спеціалізованому магазині. Не використовуйте першу-ліпшу землю — звертайте увагу на її пухкість та легку вагу. Якщо будете заготовляти землю самостійно, намагайтеся змішувати компостну та лісову частини, перегній, пісок та попіл.

7. Невідповідна місткість для розсади

Важливо знайти відповідну для розсади тару. Для одних рослин потрібна досить об'ємна місткість, іншим культурам — тісні контейнери.

8. Неправильна пікіровка розсади



Непроріджені посіви розсади зупиняються в рості та в'януть і після пересадження на нове місце можуть не вижити. Деякі рослини дуже погано переносять пікірування, тому їх рекомендується садити одразу ж на постійне місце. Не давайте розсаді переростати, і якщо помітили перерослі саджанці зразу пересаджуйте їх у велику місткість. Можна зрізати їх верхівки, помістити у воду, а потім висадити в землю. А розсада, що залишилась, пустить бічні пагони.

9. Неправильні умови вирощування розсади

Для вдалого вирощування розсади важливо дотримуватись температурного режиму, режиму освітленості та зволоження. До проростання рекомендується накривати розсаду склом або поліетиленовою плівкою. Завдяки цьому тепло і волога збережуться в ґрунті довше. З вологою важливо не перестаратися, так як надмірна волога може спричинити загнивання насіння або кореню. За недостатнього отсвітлення розсада може дуже витягнутися. Тому бажано, щоб не менше 12−14 годин розсада перебувала на світлі. Потрібно дотримуватись температурного режиму — холодностійкі культури проростають за температури 15−25 ° С, теплолюбиві — за температури 27−30 ° С.

Після появи сходів не допускайте зниження температури нижче 23−25 градусів. При появі вузликів на сходах — переставляйте розсаду на світло. Починайте полив тільки коли верхній шар візьметься скоринкою, бо волога розсада за недостатньої освітленості швидко згниває. Також, раз на тиждень поливайте розсаду розчином марганцівки, посипайте її подрібненим вугіллям та розпушуйте після цього землю.

10. Розсада не загартована

За кілька днів до висаджування у відкритий ґрунт розсаду потрібно загартувати, щоб від різкої зміни місця проживання вона не загинула. Для цього з кожним днем поступово збільшуйте час перебування розсади на відкритому повітрі. Висаджуйте розсаду ввечері та у похмуру погоду.

Нагадаємо, раніше господиня розповіла дієвий спосіб, як прискорити появу сходів у випадку, якщо ви запізнюєтесь з висівом насіння на розсаду.

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