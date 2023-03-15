Потрібно встигнути подати заяву протягом трьох місяців: як українцям не втратити частину пенсії

Подавати заяву на призначення пенсії до Пенсійного фонду потрібно не пізніше трьох місяців з дня настання пенсійного віку. Тоді пенсію буде призначено з дня, наступного за днем ​​досягнення такого віку.

Зробити це можна особисто або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.



Пенсія за віком також може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року, нагадали у Пенсійному фонді.

Якщо людина пропустить тримісячний термін, то пенсію призначать з дати звернення за нею.

Для призначення пенсії необхідно подати такі документи:

- заяву встановленої форми;

- паспорт (оригінал та ксерокопія);

- документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

- свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

- свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);

- заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

- трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

- ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

- диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами, довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проіндексували найнижчі пенсії.

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