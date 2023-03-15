Потрібно встигнути подати заяву протягом трьох місяців: як українцям не втратити частину пенсії
Подавати заяву на призначення пенсії до Пенсійного фонду потрібно не пізніше трьох місяців з дня настання пенсійного віку. Тоді пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення такого віку.
Зробити це можна особисто або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Пенсія за віком також може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року, нагадали у Пенсійному фонді.
Якщо людина пропустить тримісячний термін, то пенсію призначать з дати звернення за нею.
Для призначення пенсії необхідно подати такі документи:
- заяву встановленої форми;
- паспорт (оригінал та ксерокопія);
- документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
- свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
- свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);
- заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
- трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
- ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
- диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні
- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами, довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль
Нагадаємо, в Україні з 1 березня проіндексували найнижчі пенсії.127
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram