На Житомирщині п'яний чоловік по-звірячому розправився з двома жінками за зроблене йому зауваження

На Житомирщині, де кілька років тому батьки вбили та спалили у печі свою п'ятирічну доньку, чоловік хотів убити двох сусідок, які зробили йому зауваження з приводу невдало припаркованого авто. Про це повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

«За участі прокурора Звягельської окружної прокуратури суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу місцевому жителю, підозрюваному у скоєнні замаху на вбивство двох людей (ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). З огляду на скоєння особливо тяжкого злочину, прокурор наполіг на застосуванні особі тримання під вартою без права внесення грошової застави. Суд погодився з позицією прокурора, про що постановив відповідну ухвалу. Слідство встановило, що жахливий інцидент стався в обідню пору, 10.03.2023, у місті Звягелі. 56-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, припаркував свій автомобіль у незручному для сусідів місці. Коли ж сусідки зробили йому зауваження, він вчинив сварку, та ще й висловив погрозу вбити їх. Не вгамувавшись, підозрюваний взяв вдома ніж та пішов розправлятися із сусідами. Агресивний чоловік, потрапивши у будинок та зустрівши у коридорі жінку і її невістку, накинувся на них з ножем. Обом жінкам зловмисник заподіяв численних ножових поранень, унаслідок чого потерпілі потрапили до реанімаційного відділення місцевої лікарні», — йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативній медичній допомозі, наданій лікарями, їхні життя врятовано.

«Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Звягельський райвідділ поліції. Додатково: санкцією статті передбачене покарання — від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавленням волі», — повідомили в прокуратурі.

Як писали «ФАКТИ», раніше Чернігівський апеляційний суд засудив до довічного ув'язнення вбивцю студентки, який заявив, що вбита ним дівчина була для нього «жертовним ягням», якого він убив для «очищення своєї душі від бруду».

Також повідомлялось, що влітку у Польщі на двох українок напали з ножем, одна із жінок загинула.

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