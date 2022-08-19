Дівчина стала «жертовним ягням»: негідник вбив красуню-студентку й проведе решту життя за ґратами

Чернігівський апеляційний суд засудив до довічного ув'язнення вбивцю студентки Одеського медуніверситету Юлії Строкіної.

Вбивство сталося вночі 26 липня 2020 року у Семенівці на Чернігівщині. Коли дівчина поверталася додому, на неї напав невідомий й одразу почав завдавати ударів ножем. Після цього злочинець втік, залишивши свою жертву стікати кров'ю. Про це у сюжеті «Суспільного».



Юлю у калюжі крові знайшов на вулиці її хлопець. Він викликав поліцію та швидку допомогу, але врятувати кохану не вдалося — дівчина померла у лікарні.

Як з'ясувалося, злочинець засвітився на одній з камер відеоспостереження, але якість запису була дуже поганою.

Під підозрою опинився місцевий хлопець, котрий раніше вже потрапляв у поле зору поліції. Його затримали в іншому населеному пункті, де мешкали його родичі.

Вбивцею виявився Олександр Самойленко, якого довгий час вважали дивакуватим, а потім почали боятися. Чоловік знущався з тварин, нападав і на людей. Якось з молотком накинувся на чоловіка, причому цілився у голову.

Під час розслідування вбивства Юлії Строкіної правоохоронцям вдалося зібрати незаперечні докази провини Самойленка. Сам він уперто заперечував свою провину.

Згідно з матеріалами слідства, тієї ночі Самойленку було байдуже, кого вбивати. Спочатку він переслідував чоловіка, якого вбити не встиг, оскільки той приєднався до товаришів. Після цього на очі йому потрапила Юлія.

У СІЗО Самойленко розповів співкамернику, що дівчина для нього була «жертовним ягням», якого він убив для «очищення своєї душі від бруду».

Судово-психіатрична експертиза, яку провели після затримання Самойленка, визнала, що він має розлад особистості, але під час скоєння вбивства Юлії Строкіної він усвідомлював свої дії та керував ними.

Як з'ясувалося, у соцмережах Самойленко публікував фото та відео, на яких були жорстокі тортури дівчат.



Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство матері.



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