Наприкінці березня король Чарльз ІІІ з дружиною Каміллою прибуває до Німеччини. Під час свого візиту до Берліна він сподівається зустрітися з відомою танцівницею. Це стало несподіванкою. 29 березня на державному бенкеті, який влаштовує президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр для короля Чарльза ІІІ та його дружини Камілли в берлінському палаці Бельвю, очікують на присутність зірки шоу «Давайте танцювати» (Let's Dance) Мотсі Мабузе.

«Для мене велика честь і задоволення, що Його Величність запросив мене і мого чоловіка на державний банкет, організований федеральним президентом, і висловив бажання познайомитися з моїм чоловіком і зі мною», — розповіла 41-річна артистка виданню Bild

Мотсі Мабузе. Фото wikipedia

Мотсі Мабузе — зірка не лише в Німеччині. З 2019 року вона також входить до складу журі Let's Dance в британській версії Strictly Come Dancing. Кажуть, що Чарльз і Камілла є великими шанувальниками британського формату. Лише минулого року ходили чутки, що планується прямий ефір у Букінгемському палаці. За інформацією The Sun, тоді відбулися переговори між BBC та членами королівської сім'ї. Згідно з повідомленнями, Чарльз і Камілла навіть хотіли самі вести епізод, а також виконати танець. Однак ці плани поки що не були реалізовані. Можливо, зустріч у Берліні допоможе проєкту зрушити з мертвої точки?

Король Чарльз ІІІ прибуде до Берліна разом зі своєю дружиною Каміллою 29 березня — і його зустріне з військовими почестями федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та його дружина Ельке Бюденбендер. У своєму відеозверненні Штайнмаєр заздалегідь заявив: «Мені дуже приємно, що ми можемо вітати короля Чарльза і його дружину Каміллу з державним візитом наприкінці березня».

За повідомленням Офісу федерального президента, державний банкет запланований на вечір 29 березня в палаці Бельвю. Наступного дня Чарльз III матиме зустрічі в Берліні та Бранденбурзі, після чого королівське подружжя вирушить до Гамбурга разом з федеральним президентом Штайнмаєром.

Нагадаємо, Чарльз ІІІ несподівано з'явився у таборі українських військових у Британії.

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