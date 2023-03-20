«Які гарні»: нові фото Кейт Міддлтон та її дітей зворушили мережу

На офіційному Instagram-профілі принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон з'явилися дві нові фотографії до Дня матері, яке святкують у Великобританії в четверту неділю Великого посту. На першій світлині 41-річна Кейт сидить на верхівці дерева зі своїми трьома дітьми; на другій вона тримає на руках свого молодшого сина принца Луї і з любов'ю дивиться на нього.

Кейт Міддлтон, дев'ятирічний принц Джордж і семирічна принцеса широко посміхаються в камеру на знімку. Чотирирічний принц Луї, з іншого боку, виглядає не таким захопленим. Він досить стримано посміхається, тримається за тонку гілочку, а іншу руку поклав на коліно матері.

Вільям і Кейт не повідомляють, де були зроблені фотографії. Але, можливо, в саду їхнього нового будинку, котеджу Аделаїда на території Віндзорського замку. Фотограф Метт Портоус зафіксував ці моменти.

«Щасливого Дня матері від нашої сім'ї вашій», — написано поруч у супроводі маленького червоного сердечка.

Шанувальники в захваті.

«Які гарні фотографії», — пишуть фоловери у коментарях.

В Instagram-акаунті королівської сім'ї також є фотографії, присвячені Дню матері: фотографія короля Чарльза III, який маленьким хлопчиком стоїть на колінах у королеви Єлизавети II в маленькій білій сукні, і фотографія його дружини Камілли зі своєю матір'ю, яка померла в 1994 році.

У дописі йдеться: «Усім матерям по всьому світу і всім, хто сьогодні сумує за своїми матерями, ми думаємо про вас і бажаємо вам особливого Дня матері».

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон вдарили по пивку, святкуючи День святого Патріка.

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