Настала неділя — день прогулянок, поїздок, нових вражень та знайомств, вважають астрологи. Сьогодні можна буде змінити своє життя, але при цьому важливо згладжувати гострі кути та уникати конфліктів й суперечок, радить тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка.

Овен

Настрій може бути зіпсованим через те, що хтось захоче вас критикувати чи буде не стільки конструктивним, скільки деструктивним. Втім, у ваших силах обернути цю ситуацію на свою користь та «зробити з лимонів лимонад».

Телець

Рівень втоми настільки значний, що вам не досить буде просто змінити вид діяльності на вихідні. Можливо, потрібно буде зовсім усамітнитися та всі дні провести у тиші і спокої, щоб якось прийти до тями й залишатися продуктивними.

Близнюки

Вихідних цього разу не передбачається, ви пхаєте себе кудись вперед, якщо не розважатись, так вдосконалюватись, розвиватись, вчитись, працювати і пробувати щось нове, щоб не було нудно жити.

Рак

Вам трапиться гарна компанія, з якою ви можете і відпочити, і попрацювати, і конструктивно поспілкуватися і навіть душевно провести час. І попри те, що навколо будуть якісь люди, вам вдасться гарно відпочити.

Лев

Прагнете відпочити вдома, сховатися від усіх життєвих негараздів й навести лад як у середині себе, так і у своєму житлі. Зрештою, зараз дуже сприятливий час для того, щоб почистити простір, викинути зайве з голови, оселі і життя.

Діва

Буде чимало приводів порадіти життю і переконатися у тому, що ви перебуваєте саме там, де вам і хотілося бути, і займаєтесь тим, що вам приємно, йде на користь. Та й оточення — цілком комфортне, а місцями — прогресивне.

Терези

Вже приходить час виходити на природу, розпочинати якісь проєкти, пов'язані з вільним простором, дачними радощами. Можливо, ви вирушите на пікнік чи на дачу, де можете вже насолодитися першим весняним теплом.

Скорпіон

Будете чимось обмежені, можливо, вас не пускатимуть туди, куди ви прагнули, чи обставини складаються так, що замість приємних візитів чи прогулянок, вам потрібно буде витрачати час із якісь нудні справи.

Стрілець

Не варто планувати на ці вихідні щось значне, адже в одну мить все може змінитися, і от ви вже відгукнулися на якісь пропозиції і вирушаєте у зовсім незнайомі місця, де можете займатися дуже несподіваними речами.

Козоріг

Зробіть якийсь крок у минуле: відвідайте батьківщину, місця дитинства чи юності, давньої бойової слави, поспілкуйтеся з давніми друзями чи родичами, перегляньте якісь фото чи відео, що занурять вас у спогади.

Водолій

Занадто багато турбот цими вихідними не залишають вам можливості перевести дух і відпочити. Адже вам одночасно потрібно буде перебувати у різних місцях і займатися надзвичайно різними справами, які не можна буде відкласти.

Риби

Трапляться приємні несподіванки у вигляді цікавих зустрічей, мандрів, екскурсій чи інших приємних бонусів, які вас нині потішать. Можливе надходження грошей та подарунків, навіть від зовсім незнайомих людей.

Водночас 19 березня за східним календарем — це день Вогняного Щура, йдеться у повідомленні на сайті «Метеопрог».



«Пристрасний характер Вогняного Щура сприяє його щирому прагненню до спілкування. Він розумний та жвавий, найкраще може проявити себе у груповій діяльності, самотня праця не для нього», — так характеризують людей, які народжені цього дня.

День, насичений енергетикою Вогняного Щура, часто може принести несподівано приємні та позитивні результати. Це стосується насамперед ділової сфери. Якщо у вас заплановані робочі зустрічі і ви сумніваєтеся в їхній ефективності, то ви будете приємно здивовані.

«Не треба йти за людьми, з якими у вас, на перший погляд, дружні або приятельські стосунки. Їхні приховані наміри з часом для вас відкриються. Вони можуть шукати не лише вигоду для себе, а й діяти вам на шкоду. Тому, якщо отримаєте подібну пропозицію, відмовляйте не роздумуючи», — радять фахівці зі східної астрології.

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