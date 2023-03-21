«Стратегічний крок»: Зеленський про рішення партнерів щодо боєприпасів

Європейські партнери України погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Його вага — 2 мільярди євро, і ним передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.

Про це сказав о зверненні за результатами 390-го дня війни президент Зеленський.

«Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто справді зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною», — сказав український лідер.

Також Володимир Зеленський подякував президенту Байдену, Конгресу, усім американцям за новий оборонний пакет від Сполучених Штатів, обсяг якого — 350 мільйонів доларів.

До нього ввійшли ракети для «Хаймарсів», артилерійські та інші боєприпаси — усе, що справді необхідно, щоб підтримати наших воїнів.

Також президент України подякував лідерам Австрії та Ірландії за приєднання до групи держав, які готують створення спецтрибуналу щодо агресії росії проти нашої країни.

«Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною. Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Потрібне також покарання — цілком справедливе й законне — за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення», — певен Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у січні Європейський парламент проголосував за резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. 26 січня ПАСЕ підтримала резолюцію, яка закликає до створення спецтрибуналу для вищого політичного і військового керівництва росії та білорусі.

На початку березня у Офісі президента повідомили, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеціального центру щодо злочину російської агресії. За даними Міністерства закордонних справ України, до коаліції зі створення спецтрибуналу для росії приєдналися вже 32 держави.

В той же час західні правники вважають, що довести факт вини володимира путіна та його поплічників непросто, і найперспективнішим вони називають обвинувальний акт, заснований на злочині агресії, також відомому як злочин агресивної війни.

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