Отримав повістку і не прийшов до військкомату: адвокат пояснив, яка відповідальність чекає на чоловіків

Часом трапляється, що чоловік отримує повістку, але до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після цього не з'являється. Яка відповідальність чекає на такого громадянина, «РБК-Україна» розповів адвокат АО GRACERS Станіслав Польовий.

За його словами, подібні випадки передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

«З точки зору права, працівники ТЦК та СП можуть скласти протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП „Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку“, на підставі якого керівник ТЦК може винести постанову та накласти на особу штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень („Правопорушення вчинене в умовах воєнного стану“)», — пояснив адвокат.

Крім того, за словами Польового, Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, чи органів СБУ здійснює адміністративне затримання (строком не більше ніж на три години) та доправлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Із практики, непоодинокими є випадки, коли після отримання повістки військовозобовʼязаний не прибував до ТЦК та СП, і жодних негативних наслідків, про які згадано вище, щодо нього застосовано не було», — додав адвокат.

В той же час, якщо людина отримала повістку для проходження ВЛК, або ж мобілізаційне розпорядження, та не з'явилась у ТЦК та СП, дії особи можуть бути кваліфіковані як ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (стаття 337 Кримінального кодексу України) чи ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (стаття 336 КК України).

Нагадаємо, що в Україні існує два типи повісток. Одні — для уточнення військово-облікових даних. Інші — для відправлення до війська у складі команди. Саме тому, якщо українець отримав повістку — це ще не означає, що чоловіка вже заберуть до лав ЗСУ. При цьому також треба пам'ятати, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

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