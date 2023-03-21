Помер видатний український піаніст і композитор Олександр Козаренко

В Івано-Франківську від ускладнень пневмонії помер відомий львівський піаніст, музикознавець та композитор Олександр Козаренко. Про це повідомив колега покійного Євген Лавренчук.

«Спи спокійно, П'єро та Останній з могікан старої української інтеліґентности», — написав він у соцмережі.

Відомо, що 17 березня 59-річний музикант опинився у реанімації на через стрімкий розвиток легеневої недостатності. За словами сестри Олександра Козаренка в коментарі виданню The Claquers, під час лікування пневмонії стан чоловіка погіршувався до неконтрольованого, тому його терміново перевезли інфекційної лікарні в Івано-Франківськ. Він перебував під апаратом штучної вентиляції легень з діагнозом «дифузна ковідна пневмонія».

Козаренко народився 1963 року у Коломиї. Закінчив Львівське музичне училище та Київську консерваторію та аспірантуру (класи професорів: композиції Мирослава Скорика, фортепіано Всеволода Воробйова та музикознавства Івана Ляшенка) по класу фортепіано. Стажувався у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина, 2004). Доктор мистецтвознавства (2001). З 1992 року викладав на кафедрах композиції та історії музики Львівської музичної академії, був завідувачем кафедрою філософії мистецтв.

Писав музику у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України (ансамбль «Київська камерата», Київський саксофонний квартет, оркестр «Віртуози Львова», капела «Трембіта» та інші), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних фестивалях «Київ Музик Фест» (Київ), «Контрасти» (Львів), «Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), «Дні музики композиторів Кракова» (Польща), «Мелос-Етос» (Словаччина), «Дрезденські дні сучасної музики» (Німеччина). Загалом композитору належить музика до понад 50 вистав.

Дату прощання з видатним музикантом ще не визначено, її буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, у лютому в США помер легендарний американський композитор та піаніст Берт Бакарак, який вважається найвідомішим композитором-піснярем ХХ століття на Заході.

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