Пенсіонерам не зробили перерахунок суми виплат: експерт пояснив, що могло стати причиною

У грудні 2022 р. здійснювалося кілька перерахунків пенсійних виплат українцям, і один з них був пов'язаний зі встановленням доплати до пенсії особам молодше 70 років.

Незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін нагадав, що жінки зі стажем понад 30 років, яким ще не виповнилося 70 років, з 1 грудня мали право на пенсію у розмірі не нижче ніж 2500 гривень (з 1 березня мінімальний розмір таких пенсій підтягнули до 2760 гривень). Раніше такі пенсії не могли бути нижчими за 2300 гривень. Тобто, мінімальний розмір таких пенсій у грудні збільшився на 200 гривень.

Проте таке підвищення стосувалося не всіх. По-перше, для цього потрібно мати не менше ніж 30 років стажу (для чоловіків — 35 років). По-друге, йдеться про пенсії, які до грудня становили менш як 2500 гривень.

Якщо у людини достатньо стажу, але загальний розмір пенсії з усіма надбавками менш ніж 2500 гривень, то до пенсії встановлюється доплата, щоб її загальний розмір був не нижчим за зазначену суму. У людей, які, наприклад, отримували до грудня пенсію у розмірі понад 2500 гривень, вказана норма нічого не змінила.

Також перерахунок не стосується пенсіонерів, які продовжують працювати.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, чому вже під час березневої масштабної індексації пенсій суму доплат обмежили 1500 гривнями.

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