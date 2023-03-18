Індексація пенсій: у Мінсоцполітики пояснили, чому суму доплат обмежили 1500 гривнями

В Україні, де з 1 березня провели індексацію пенсійних виплат понад 10 млн пенсіонерів, вперше було встановлено обмеження підвищення — 1500 гривень.

Це було зроблено, щоб уникнути наростання розриву між різними категоріями пенсіонерів, заявила в коментарі UBR.ua заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

«Чим більша пенсія, тим сильніша вона росте. Тобто розрив збільшується», — зазначила вона.

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Заступниця міністра не вважає, що таким чином отримувачам мінімальних пенсій надали надбавку за рахунок тих пенсіонерів, які могли б отримати понад 1500 грн після індексації виплат: «Я б не сказала, що за їхній рахунок. Більше системно говорити, що це буде коректна формула підрахунку пенсій. Підготовка до зміни формули та механіки проведення індексації «.

У міністерстві називають такий підхід «механізмом збалансування пенсій», який зможе забезпечити підвищення виплат всім і рівномірно.

Адже найнижчі пенсії раніше не індексувалися, оскільки вони прив'язані до перегляду прожиткового мінімуму. А цього року перерахунок провели й цій категорії пенсіонерів.

Фото Pixabay

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