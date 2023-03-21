Відпочивати всі разом не будуть: коли у школах Київщини почнуться весняні канікули

У Київській області цього навчального року весняні канікули пройдуть у різні терміни. При цьому частина навчальних закладів регіону не планує переривати навчальний процес, який і так доволі часто відбувається онлайн.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

Фахівці розробили спеціальний графік.

«Цього навчального року весняні канікули пройдуть у різні терміни. Це залежить від сформованої структури навчального року та термінів зимових канікул, визначених педагогічною радою закладу освіти», — розповіли в пресслужбі.

Заклади освіти йдуть на відпочинок за таким графіком:

з 20 березня — 5% закладів уже перебувають на канікулах;

з 27 березня — йдуть на відпочинок ще 35% загальноосвітніх шкіл;

з 3 квітня — відпочиватимуть 49% освітніх закладів;

в інші дати — підуть на канікули 4% шкіл.

«7% закладів освіти не планують весняних канікул, тому що відпочивали під час зимових канікул довше, ніж зазвичай», — резюмували в Київській ОВА.

Раніше повідомлялося, що в українських школах, ліцеях і коледжах весняні канікули у 2023 році можуть провести з 27 березня до 2 квітня. А установи з трисеместровою системою — з 3 до 9 квітня.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада призначила нового міністра освіти і науки — ним став діючий військовослужбовець Оксен Лісовий.

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