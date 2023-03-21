1,5 мільйона доларів у канаву: стало відомо про знищення рідкісного бронеавтомобіля окупантів

Російські окупанти на Луганщині самостійно ліквідували бронемашину «Тайфун-К». Сучасний російський бронеавтомобіль здатний захистити екіпаж і десант від наїзду на міну. Про це повідомляє Telegram-канал «Досьє шпигуна».

Як повідомляє його автор, саму машину не вдалося захистити від тупості екіпажу. Водій бронеавтомобіля невдало зайшов у поворот і вилетів з мосту. Варто зауважити, що машина доволі рідкісна. Таких вироблено менше 260 одиниць. Наразі підтверджено втрату 20 машин — 15 знищено, 5 захоплено ЗСУ.

То ж, констатує телеграм-канал, російський водій молодець, враховуючи вартість бронеавтомобіля — хлопець знає, як жити на широку ногу.

Нагадаємо, в Генштабі назвали втрати ворога протягом доби: майже тисяча окупантів, 15 танків та 10 бронемашин.

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