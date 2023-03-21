Отримав «сюрприз» в чужому місті: чи можуть мобілізувати військовозобов’язаного не за місцем прописки

Призовники та військовозобов’язані перебувають на військовому обліку за територіальною належністю. Про це нагадала адвокатка Ірина Леонова.

«Вручати повістку від ТЦК, до якого Ви не приписані, не повинні. Вручення повістки не за місцем проживання є незаконним, оскільки облік військовозобов’язаних здійснюється за місцем реєстрації», — пояснює юрист.

Як діяти, якщо вручають повістку у «чужому» місті

При врученні повістки слід враховувати, що представники ТЦК не мають права направляти для проходження будь-яких дій у центри комплектування в іншій області.

Водночас працівники військкоматів можуть направити до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних за місцем перебування на обліку.

Адвокатка радить пояснити чому ви перебуваєте у тому чи іншому місті та повідомити, що перебуваєте на обліку в іншому населеному пункті.

Якщо повістку все одно вручають, можна наполягати на складанні акту про відмову від її отримання.

У яких випадках можна відмовитися від повістки

Якщо у бланку невірно вказано ПІБ людини — це підстава вважати, що ця повістка адресована іншій особі.

Якщо повістку вручає не уповноважена на це особа.

Якщо на документі немає печатки ТЦКСП/підпису військового комісара.

Якщо вручають бланк повістки старого зразка.

Відмовляючись від повістки потрібно озвучити причини, щоб уповноважені особи склали акт про відмову.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів, хто має право служити за місцем проживання.

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