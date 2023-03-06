«Львів» виграв битву аутсайдерів чемпіонату України: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 6 березня, поєдинком аутсайдерів на львівському стадіоні СКІФ фінішувала програма 16-го туру чемпіонату України з футболу, в якому «Динамо» сенсаційно програло вдома «Інгульцю».

Чемпіонат України. 16-й тур

6 березня (понеділок)

«Львів» — «Минай» — 1:0 (Ременяк, 77). Юніорські склади — 1:0.

В очному протистоянні у Львові підопічні білоруса Олега Дулуба та Володимира Шарана мали добрий шанс хоч трохи поліпшити свою плачевну турнірну ситуацію. І своїм шансом скористалися гравці «Львова», який підписав узимку 14(!) новачків (10 з них вийшли в «основі»). Господарі поля завдяки голу Ременяка перервали свою серію з трьох поспіль поразок в УПЛ, хоча залишилися в турнірній таблиці на останньому місці. А ось «Минай», який не скористався зі своїх шансів в атаці, програв навесні другий поєдинок поспіль (раніше була розгромна поразка від «Шахтаря» — 1:4).

5 березня (неділя)

«Металіст 1925» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:7 (Зубков, 5, 41, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56, у свої ворота, Петряк, 58, Ракицький, 66). Юніорські склади — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ) — 2:3 (Сефері, 6, 16, з пенальті — Бражко, 57, 90+3, з пенальті, Русин, 90+1). На 72-й хвилині вилучений Рамірес («Ворскла»). Матч юніорських складів перенесено.

«Металіст» (Харків) — «Рух» (Львів) — 1:2 (Панасенко, 49 — Климчук, 18, Карабін, 77). Юніорські склади — 0:5.

4 березня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Інгулець» (Петрове) — 0:2 (Козак, 12, Одарюк, 43). Юніорські склади — 2:1.

«Олександрія» — «Дніпро-1» — 2:2 (Мустафаєв, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58). Юніорські склади — 0:1.

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:3 (Маткобожик, 60 — Бадібанга, 13, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

3 березня (п'ятниця)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Вернидуб, 61). Юніорські склади — 2:2.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 36 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 36 (15);

3. «Зоря» — 31 (16);

4. «Динамо» — 30 (16);

5. «Олександрія» — 26 (15);

6. «Кривбас» — 21 (16);

7. «Колос» — 20 (16);

8. «Металіст 1925» — 19 (16);

9. «Ворскла» — 18 (16);

10. «Рух» — 17 (15);

11. «Верес» — 17 (16);

12. «Інгулець» — 16 (15);

13. «Металіст» — 16 (16);

14. «Чорноморець» — 14 (16);

15. «Минай» — 14 (16);

16. «Львів» — 12 (14).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»), Таулян Сефері («Ворскла»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев («Зоря»).

У 17-му турі УПЛ зіграють: «Минай» — «Олександрія», «Зоря» — «Львів», «Інгулець» — «Металіст», «Чорноморець» — «Металіст 1925» (11 березня); «Дніпро-1» — «Динамо», «Верес» — «Ворскла», «Кривбас» — «Шахтар» і «Рух» — «Колос» (12 березня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Миная» побили гравців російського «Шинника» на зборі в Туреччині.

Фото ФК «Львів»

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