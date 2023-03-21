На 570 грн не сподівайтесь: чому пенсіонерам при досягненні 80-річного віку збільшують виплати на меншу суму

Як відомо, в Україні пенсіонери отримують доплати до пенсії «за вік». Не завжди сума доплати відповідає очікуванням людини.

Незалежний консультант Сергій Коробкін дав роз'яснення на звернення 80-річного чоловіка, який пише, що не відчув обіцяного підвищення пенсії, на його думку, належного йому з 1 жовтня 2022 року.

«За моїми підрахунками, пенсія мала збільшитися на 570 гривень, а збільшилася всього на 114 гривень», — пише заявник.

Особам, які досягли 75 років, до пенсії автоматично встановлюється надбавка у розмірі 456 гривень. Людям, які досягли 80 років, до пенсії встановлюється надбавка у розмірі 570 гривень, пише Коробкін.

Заявник перейшов з вікової категорії 75−79 років до категорії 80+. Таким чином замість надбавки у розмірі 456 гривень до пенсії йому встановили 570 гривень. Різниця становить 114 гривень (що й отримав пенсіонер).

Юрист нагадав, що досягнення 80 років не означає, що до пенсії з надбавками, що вже є, додадуть ще цілих 570 гривень. Це означає, що раніше встановлена надбавка просто зростає з 456 до 570 грн.

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