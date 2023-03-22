«Відносини Сі та путіна — це скоріше відносини дядька та племінника»: Павло Клімкін про «завуальоване приниження» господаря кремля

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін відзначив «слабкісті путіна» під час візиту до Москви президента КНР Сі Цзіньпіна

«Колись в часи Орди князі їздили за дозволом на правління, — пише Павло Клімкін у соцмережах, коментуючи недавній візит президента КНР до столиці росії. — Тепер китайський лідер приїхав до москви і сказав, що путіна підтримують на президентських виборах.

Я не знаю, чи було це погоджено, але виглядає як слабкість. Власне, путін ще формально не висувався. Якщо це відповідь на ордер на арешт, то це тим більш слабкість для путіна, адже там всі кажуть, що начебто «ніяких проблем».

Не розумію, для чого це путіну, це точно не показує його як незалежного гравця і є явним бажанням вплинути на російську внутрішню політику. Сі вигідний слабкий путін.

Не знаю, чи це погоджена з путіним заготовка, але відносини Сі та путіна все більше виглядають як відносини навіть не старшого та молодшого братів, а скоріше дяді та племінника. «Благословіння» йти на вибори може бути і таким собі на китайський кшталт завуальованим приниженням путіна, спробою показати на місце. В будь-якому разі відомі жарти про юані як основну російську валюту зовсім жартами вже і не виглядають".

Фото з соцмереж

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