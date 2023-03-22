Гасіть світло: в Україні скоротили кількість поштових відділень, де можна обміняти електролампочки

В Україні, де триває кампанія обміну ламп розжарювання на енергоощадні, обмінювати лампочки будуть не в усіх відділеннях «Укрпошти». Про це повідомили у пресслужбі організації.

«Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно сумарно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити біля 2,2 млн домогосподарств. Загалом програма охопила 23 тис. населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн жителів нашої країни обміняли у відділеннях Укрпошти близько 14 млн ламп. З них 77% прийшли до відділень Укрпошти без попередньої реєстрації. Щоб сконцентрувати більшу кількість доступних ламп, з 22 березня обмін буде проходити в окремо виділених відділеннях Укрпошти: відділення, в яких за останні тижні суттєво скоротилися темпи обміну, повернуться до звичайного формату і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги. Центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дізнатися, в яких саме поштових відділеннях обмінюють лампочки можна двома способами: за допомогою мобільного застосунку «Дія»; в розділі «Новини» на сайті «Укрпошти».

Як писали «ФАКТИ», раніше у Мінприроди розповіли, куди подінуть 50 мільйонів ламп розжарювання після їхнього обміну на енергоощадні.

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