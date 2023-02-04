У Мінприроди розповіли, куди подінуть 50 мільйонів ламп розжарювання після їхнього обміну на енергозберігаючі

В Україні вже працює програма з обміну лампочок розжарювання на енергоощадні — за перші три дня громадяни обміняли понад 750 тисяч ламп.

А за даними «Укрпошти», станом на ранок суботи, 4 лютого, був зафіксований перший мільйон отриманих за обміном LED-ламп. Найактивніше обмінювали лампи у Києві, Дніпрі та Харкові. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис. ламп, дніпряни — понад 88 тис., харків'яни — 80 тис., львів’яни — 69 тис.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець пояснив, що старі лампи спрямують на вторинну переробку, а не просто викинуть у смітник.

«Місцева влада укладатиме договори зі спеціалізованими підприємствами. Вони, у свою чергу, забиратимуть лампи у „Укрпошти“ та здійснюватимуть їхню вторинну переробку. Усі роботи виконуватимуться за рахунок екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів», — зазначив він.

Собівартість утилізації 1 лампи — від 50 копійок до 1,5 грн. У середньому на утилізацію 50 млн ламп потрібно буде близько 100 млн грн, без врахування логістики доставки ламп на переробні підприємства.

«Для України важливо сьогодні показати європейським партнерам, що ми теж розуміємо принципи кругової економіки і впроваджуємо їх у своїй країні. І переробка ламп може стати одним з таких прикладів. Ми ж маємо звикати до цивілізованих моделей поводження з відходами. Адже вже у липні набере чинності рамковий євроінтеграційний закон, який запустить масштабну реформу системи управління відходами», — додав Руслан Стрілець.

В «Дії» повідомили, що українці замовили понад 830 тисяч LED-ламп через застосунок, та відповіли на найпоришеніші запитання щодо обміну, зокрема, про те, як подати заявку.

Нагадаємо, що програма розрахована на заміну 50 млн лампочок розжарювання, кожний громадянин має право обміняти п'ять старих ламп на сучасні.

Фото Pixabay

333

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram