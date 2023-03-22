«Я б спитав, чи не соромно їй»: режисер Боднарчук засудив інтерв’ю Полякової через порівняння її з Тіною Кароль

Український режисер та продюсер Олег Боднарчук висловив свою думку щодо інтерв'ю, яке співачка Оля Полякова дала журналістці Раміні Есхакзай. Під час розмови вони спілкувались і про Тіну Кароль.

«Кульмінацією інтерв’ю було геніальне питання, мовляв, то чий же трон королеви української пісні, твій, Оля, чи Тіни Кароль? — написав Олег Боднарчук у соцмережі. — Це, підкреслюю, геніальне питання, як на мене. Виконавицю, яка все своє життя паразитувала на поганому смаку великої кількості української аудиторії і співала про „шльопки“, „плавочки з булавочкою“, „нічну жрицю“, фактично клоунесу, поставили в один ряд зі співачкою, яка хоча б намагається бути ціннісною і складною. Уявляєте інтерв’юера, яка б в Америці запитала у Карді Бі, мовляв, зараз точаться думки: ви королева пісні усіх часів чи Уітні Хьюстон? І уявіть, якби хіп-хоперка почала серйозно розмірковувати над відповіддю над цим питанням».

За словами режисера, на місці Раміни він би поставив інше запитання Олі Поляковій.

«Я б спитав одне у „королеви ночі і нічної жриці“: чи не соромно вам за той період творчості, коли ви паразитували на поганому музичному смаку українців? І ще: чи дійсно всі пісні Злати Огнєвіч гівно (як ви сказали), особливо на фоні ваших? Від відсутності розумних запитань не з’являються цікаві відповіді, від відсутності сміливих інтерв'юерів не з’являються значимі інтерв’ю».

Нещодавно Оля Полякова презентувала нову ліричну композицію «Танцюю, як в останній раз», яку створила з Ольгою Бажаною, авторкою хітів Полякової «Королева Ночі», «Любовница» та «Все буде добре, Оля».

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram