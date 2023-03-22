Ви більше не відмовитесь від них: висаджуйте гортензії навесні

Гортензії, безсумнівно, є однією з найпопулярніших рослин у домашньому саду — навіть незважаючи на те, що цей чагарник довгий час вважався старомодним. Однак він швидко компенсував цю репутацію завдяки простоті догляду та розкішним квітам, повідомляє sat1.de.

Після того, як ви визначилися з сортом, можна купувати гортензію. Квіти в горщиках можна придбати в спеціалізованих магазинах. Якщо температура повітря перевищує 13 градусів, час настав і можна висаджувати рослину на вулицю. Гортензія віддає перевагу гумусним і багатим на поживні речовини ґрунтам, злегка кислим. Вона може змиритися з низьким вмістом вапна, але він не повинен бути занадто високим. Ідеальне місце — захищене від вітру і півтінь, хоча багато сортів можуть витримувати і повне сонце. У будь-якому випадку, переконайтеся, що рослина забезпечена достатньою кількістю води, оскільки вона її дуже любить.

Після того, як ви посадили гортензію, полийте її належним чином і дайте їй час прижитися в новому середовищі. Ні в якому разі не вносьте добрива на цьому етапі. Набагато важливіше вибрати багатий на поживні речовини ґрунт, який забезпечить рослину всім необхідним. Для рододендронів та гортензій існує спеціальний ґрунт, адаптований до їхніх потреб. На початковому етапі догляд за гортензіями не становить особливих труднощів. Однак важливо стежити за тим, щоб вона ніколи не пересихала. В ідеалі поливати м'якою водою, наприклад, дощовою. Це допоможе квітам набути гарного кольору.

Час від часу гортензію можна удобрювати. У магазинах можна знайти спеціальне добриво для гортензій, яке містить багато азоту з низьким вмістом фосфору. Це добриво підходить не лише для гортензій, але й для рододендронів та азалій. Достатньо один раз навесні та один раз на початку літа підживити висаджені види добривом з повільним вивільненням у твердій формі. Злегка втирайте його в ґрунт, і його поживні речовини розійдуться по ґрунту під час поливу. А ось гортензії в горщиках повинні регулярно отримувати рідкі добрива з березня до початку серпня.

Якщо у вашому саду вже ростуть гортензії, навесні потрібно зробити кілька речей, щоб зберегти їх здоровими та квітучими: обрізка — одне з важливих завдань.

Видаліть мертві або зламані гілки, щоб рослина могла добре рости. Обрізку слід проводити під старою квіткою і безпосередньо над парою свіжих бруньок. Ідеальний час для обрізки — березень. Якщо рослина старша і втратила силу цвітіння, можна обрізати кілька старих пагонів близько до землі. Ви хочете омолодити стару гортензію? Тоді варто провести радикальну обрізку на ширину долоні над землею.

Нагадаємо, чим підживити гортензію навесні.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram