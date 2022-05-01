«Оцет та ряжанка — і гортензія буде, наче з картинки»: чим підживити квітку навесні

Гортензія — рослина, яка славиться неймовірно великими й красивими суцвіттями. Догляд за цими квітами навесні передбачає обов'язкове внесення добрив (календар садівника-городника на початок травня читайте тут). Але якщо ви проти внесення «хімії», квітникарка з Вінниччини Людмила Ткачук радить використовувати домашні засоби, приготовлені власноруч.

«В 10-літровому відрі необхідно розбавити 2 літри ряжанки, заливається суворо під корінь, — каже Людмила Ткачук. - Перед підживленням треба залити кущ водою в кількості 1 відра.

Лимонна кислота та яблучний оцет — теж ідеальний варіант! Гортензія любить підкислений ґрунт, в нейтральному та лужному середовищі вона не буде рости. Тому для підкислення використовують яблучний оцет (максимум 100 грамів на відро), або лимонну кислоту — 2 ст. ложки на 10 л води.

Поливати необхідно увесь вегетаційний період з інтервалом 15−20 днів. Можна підживити квіти кислим розчином, що зроблений з хлібних скоринок. Просто помістіть хлібні скоринки у теплу воду та чекайте, поки розчин забродить".

Додамо, що підкислювати ґрунт треба і при вирощуванні лохини, надзвичайно смачної ягоди, яка має унікальні корисні властивості, зокрема допомагає зберегти зір у дітей.

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