Українців часто дурять на АЗС: як водієві не стати жертвою шахрайства заправників

Досвідчені водії серед низки порад новачкам, що недавно придбали власний транспорт, звертають увагу обман, що може статись на АЗС.

Про це повідомляє «Апостроф», посилаючись на автомобілістів.



Бувають випадки, коли працівники автозаправних станцій заправляють пального менше, ніж заплачено.

Щоб не було казусів, досвідчені водії під час заправки замовляють не в літрах, а в кількості. Зокрема, просять «500 гривень» чи «1000 гривень» для заправлення бака і верхньою чвертю індикатора. Вони приблизно знають, яка кількість пального у баку, коли покажчик стоїть на останній чверті.

Такий підхід полегшить розрахунок готівкою за допомогою банківської картки та дозволить отримати більш детальну картину витрат на бензин.

Раніше ми наводили аналіз експертів щодо вживаних автомобілів, які швидко виходять з ладу.

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