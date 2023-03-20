«Я міг пити пиво, коли прийшов полковник»: що говорив офіцер під час побиття строковика в навчальному центрі

Оприлюднено деталі скандалу в навчальному центрі на Житомирщині, де офіцер побив солдата. Як випливає з викладеного в мережу аудіозапису інциденту, рядовий на ім'я Богдан, перебуваючи в наряді на КПП, не доповів командиру про те, що в частину прибув якийсь полковник. Імовірно, це стало причиною «виховної бесіди» лейтенанта з рядовим, яка супроводжувалася побиттям і матами. Через погану якість аудіозапису і велику кількість нецензурної лексики ми його не публікуємо.

Але на записі чутно, як лейтенант кричить солдату: «Я тебе зараз розірву! Ти мене почув? Я тебе зараз цим дрючком в!!! Чому ти ігнорував? Чому я прое… сьогодні полковника? Не чую відповіді, с.». Рядовий відповідає, що він не пам'ятає номер телефону лейтенанта. Чути звук від удару. Далі лейтенант продовжує кричати: «Чому ти прое… телефон? Той, хто заступає на КПП, мій телефон особисто заносить собі в голову! Ти в мене на зоні будеш ішачити! Я тебе буду вирубувати з одного удару, зал!!! Чому я сиджу, а він заходить? Він заходить, а я міг пити пиво? Я тебе зараз загашу!». На записі чути звук від ударів.

Нагадаємо, про інцидент у навчальному центрі повідомило видання «Інформатор», розмістивши відеозапис побиття офіцером солдата в присутності інших військовослужбовців. Незабаром стало відомо, що НП сталася в 190-му навчальному центрі, розташованому в Житомирській області.

Командир взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич на своїй сторінці у Facebook записав відеозвернення, у якому визнав побиття і заявив про свою готовність понести покарання. Військовий натякнув, що побитий ним солдат нібито вживав алкоголь.

За фактом інциденту Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. Лейтенант Вітусевич, якого звинувачують у нестатутних взаєминах, був узятий під цілодобовий домашній арешт. Про це «ФАКТАМ» повідомили в ДБР. Якщо провину офіцера буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, незабаром після інциденту потерпілий солдат виклав у мережі своє відеозвернення, у якому те, що сталося, назвав жартом: «Лейтенант Вітусевич показував мені силові прийоми. Я хочу, щоб ніхто не топив лейтенанта».

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