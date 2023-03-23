У Шотландії завалилося набік величезне судно, яке належало одному із засновників Microsoft

У порту Единбурга (столиця Шотландії) сталася велика аварія. Несподівано сильно накренилося набік величезне судно. Воно перебувало в сухому доці на верфі. Науково-дослідне судно RV Petrel раніше належало американському мільярдеру, одному із засновників корпорації Microsoft Полу Аллену.

Довжина «Буревісника» (так можна перекласти назву судна) становить 76 метрів. Вага — 3 000 тонн. На фотографіях, які з'явилися після аварії в соцмережах, видно, що кут нахилу Petrel становить приблизно 45 градусів.

Як повідомляє служба швидкої допомоги Шотландії, 35 осіб отримали травми. З них 23 людини довелося госпіталізувати. Це призвело до того, що відділення невідкладної допомоги в Единбурзькій королівській лікарні (ERI) виявилося переповненим. Жителів шотландської столиці попросили поки що не звертатися сюди без гострої потреби.

Щоб надати допомогу постраждалим, на верф були направлені п'ять машин швидкої допомоги, санітарна авіація, три бригади травматологів, група спеціальних операцій, три бригади парамедиків і машина для перевезення пацієнтів.

Шотландська пожежно-рятувальна служба заявила, що направила чотири пожежні машини і кілька фахівців.

RV Petrel було поставлено в док 2020 року через оперативні проблеми. Сталося це на початку пандемії ковіду. Відтоді судно не використовували.

Пол Аллен побудував його для глибоководних пошуків затонулих кораблів і військових поховань у морі. Завдяки RV Petrel вдалося виявити на глибині 5,5 км під водою американський важкий крейсер USS Indianapolis, який затонув під час Другої світової війни. Аллен помер 2018 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дайвери знайшли старовинне затонуле судно з вантажем золотих монет на 20 мільйонів доларів.

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