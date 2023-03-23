Менше бути не може: Конституційний суд України ухвалив важливе рішення щодо розміру пенсій

В Україні розмір пенсійної виплати не може бути нижчий за розмір прожиткового мінімуму. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд України (КСУ), повідомили установі.

Зазначається, що до такого висновку суд дійшов після розгляду конституційної скарги одного з пенсіонерів.

«Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, яка є основним джерелом існування, у розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум», — йдеться в повідомленні.

Як вказано у судовому рішенні, «людину позбавили мінімальних соціальних благ і захисту від бідності через примусове виконання рішення».

Так, суд визнав неконституційними приписи абзаців 4, 5 частини 2 ст. 70 закону «Про виконавче провадження», абзаців третього, четвертого частини другої ст. 50 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у тому, що вони унеможливлюють виплату — у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

Норми законодавства, що передбачають можливість відрахування до 50% пенсії як стягнення з боржника, є незаконними.

Йшлося про норми законодавства, які дозволяли до цього стягувати з пенсіонерів до половини пенсії за різні борги.

Нагадаємо, разову допомогу, яку в Україні виплачували ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань щороку напередодні 9 травня, тепер будуть виплачувати до Дня незалежності України. Таке рішення прийняла Верховна Рада.

590

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram