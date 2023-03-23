Принц Вільям несподівано відвідав британських військових у Польщі поруч із кордоном України

Принц Вільям здійснив несподіваний візит до Польщі. Старший короля Чарльза III прибув на військову базу, яка розташована неподалік від кордону з Україною, щоб зустрітися з розквартированими там британськими військовими та їхніми польськими колегами.

«Я хотів приїхати сам, щоб особисто сказати спасибі за те, що ви робите день у день. Ви робите тут по-справжньому важливу роботу, захищаючи наші свободи, що вкрай важливо. Вдома вас усі абсолютно підтримують», — сказав Вільям, звертаючись до військовослужбовців.

Поїздка спадкоємця британського трону до міста Жешув трималася в секреті до того моменту, поки він не покинув військову базу і не повернувся до Варшави.

Жешув розташований усього за годину їзди від українського кордону. На місцевій базі служать віднедавна британські та американські льотчики, які разом із польськими пілотами забезпечують захист повітряного простору Польщі.

В офіційній заяві для преси принц Вільям висловив захоплення «надихаючою гуманністю народу Польщі, який відкрив свої серця і двері» для українців.

У четвер, 23 березня, Вільям має намір зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою і покласти вінок до могили невідомого солдата у Варшаві.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що Чарльз ІІІ несподівано з'явився в таборі українських військових у Британії.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram