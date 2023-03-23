«Швидка» дієта від Алли Пугачової: допоможе схуднути до літа

Перемога нашої країни у війні не визиває сумнівів у більшості українців. І поки чоловіки розмірковують над тим, як організувати життя в післявоєнні роки, дехто з жінок з радістю готується до пляжного сезону, який, напевне, можна чекати влітку.



І оскільки місяці тривоги взимку змушували «заїдати страхи» солодким, то багато хто з українок набрали зайву вагу і зараз розмірковує над тим, як привести себе у форму.

Можливо, в даній ситуації їм допоможе дієта від Алли Пугачової, якою вона ділилася відразу після одруження з Максимом Галкинім.

Жодних дефіцитних продуктів для дієти не потрібно. Цілий день Алла Борисівна радить пити кефірний коктейль. Для його приготування знадобиться півтора літра кефіру зниженої жирності, огірки та будь-яка зелень на ваш смак. Щоразу необхідно готувати свіжу порцію.



Зелень треба дрібно нарізати, огірки протерти на великій тертці, залити все це кефіром і перемішати. Ось, власне, і все — напій готовий до вживання.



За словами співачки, цей «еліксир» дуже ситий і миттєво втамовує почуття голоду. Харчуватись таким чином варто не більше чотирьох-п'яти днів. І скидання зайвих кілограмів вам гарантоване!

Нагадаємо, раніше Галкін поділився сімейним рецептом супчику з «мінусовою калорійністю».

Фото з соцмереж

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