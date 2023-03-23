Загрожує штраф в 17 тисяч грн: які авто в Україні мають обов’язково пройти техогляд

В Україні у 2023 році поки що не запровадили обов'язковий техогляд для легкових автомобілів. Але вантажівки, автобуси та автомобілі, які використовують для комерційного перевезення пасажирів, зобов'язані проходити техогляд.

За їзду без техогляду передбачається штраф у 17 тисяч гривень. Це правило не стосується транспорту, який не виїжджає на дороги загального користування (машини для заводів, автобаз, кар'єрів тощо), нагадує «Апостроф».

Мають проходити техогляд:

- легкові авто таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку (віком понад два роки);

- вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них (віком понад два роки);

- вантажні авто вантажопідйомністю понад 3,5 тонни та причепи до них (незалежно від віку);

- причепи до легкових автомобілів, які належать фізособам-підприємцям і юридичним особам та використовуються з метою отримання прибутку.

Вартість техогляду залежить від типу транспорту та його маси:

- від 1120 грн — для легкової автівки;

- від 1344 грн — для автобуса масою понад 5 тонн;

- від 1440 грн — для вантажної машини масою понад 12 тонн;

- 1120 грн — 1322 грн — для причепів.

Для проходження техогляду, необхідно мати такі документи:

- свідоцтво про реєстрацію авто;

- документ, що засвідчує особу власника (для фізосіб);

- копію свідоцтва про держреєстрацію юрособи (для компаній);

- доручення від власника, якщо його інтереси представляє інша особа;

- документ про перевірку газових балонів (за наявності ГБО);

- дозвіл на спеціальні світлові та звукові прилади (за їх наявності).

«ФАКТИ» розповідали, які категорії транспорту звільнено від обов'язкового техогляду.

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