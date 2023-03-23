В Україні відновили видачу ветеранам з інвалідністю по 16 тисяч грн: як отримати

В Україні стартував другий етап проєкту з надання грошової допомоги ветеранам війни з інвалідністю I та II групи, який реалізує Міністерство у справах ветеранів та Червоний Хрест України. Тож, за повідомленням міністерства, ветерани знову можуть подати онлайн-заяву на отримання допомоги, яка складає 16 тисяч гривень (по 4 тисячі гривень на місяць).

Усього на другому етапі проєкту приймуть 15 тисяч заяв (на першому задовольнили 10 тисяч).

Хто може отримати допомогу

Особи, які згідно із Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Алгоритм реєстрації для отримання виплат

1. Перейдіть на вебсайт е-Ветеран.

2. Натисніть «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни» — «Подати заяву».

3. Авторизуйтесь за допомогою системи ID.GOV.UA, застосунку «Дія» або особистого ключа.

4. Перевірте своє прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

5. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на оброблення та передання даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

6. Після надсилання заяви до Мінветеранів, її перевірять на наявність статусу ветерана війни — особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передадуть до Червоного Хреста України для виплати грошової допомоги.

З міркувань безпеки повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам. Тому в разі неотримання виплати протягом семи днів потрібно зателефонувати на гарячу лінію Мінветеранів за номером: +38 063 688 95 96.

Нагадаємо, що зі стартом першого етапу проєкту шахраї створили в Мережі фейковий сайт «Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста», за допомогою якого виманювали гроші з довірливих українців.



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