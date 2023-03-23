«Жахливий злочин»: ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

23 березня парламент Ісландії проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1922−1923 років геноцидом українського народу. Ухвалення цього рішення було підтримане всіма 48 депутатами, які були присутні на засіданні. Про це повідомила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір на своїй сторінці в соцмережі.

«Сьогодні Альтінг (парламент Ісландії.— Авт.) визнав штучний голод узимку 1932−1933 років геноцидом, здійсненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України», — йдеться у повідомленні глави МЗС.

Читайте також: Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір також додала, що у листопаді минулого року відвідала меморіал Голодомору у Києві.

Ісландська делегація біля меморіалу жертвам Голодомору у Києві

«Це було шалене нагадування про жахливий злочин» , — згадала вона.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на резолюцію. Він висловив подяку Ісландії за такий важливий крок.

Grateful to Iceland for recognizing the Holodomor of 1932−1933 as genocide of the Ukrainian people, for honoring the memory of millions of Ukrainians killed by the Moscow regime. It is a clear signal that such crimes do not go unpunished and do not have a statute of limitations. https://t.co/NU3k9zCpsc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2023

«Завдяки Ісландії за визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу, за пам'ять мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними та не мають давності», — написав Зеленський у Twitter.

Читайте також: «Мати ходила в степ, знаходила там нори мишей і забирала звідти зерно»: свідчення людей, які пережили страх Голодомору.

Нагадаємо, минуло 90 років з того часу, як у 1932 році влада СРСР організувала цілеспрямовані заходи щодо вилучення зерна та інших продуктів харчування у жителів України, що призвело до Голодомору — однієї з найбільших трагедій в українській історії, що забрала життя мільйонів.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram