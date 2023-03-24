Мобілізація в Україні: як довести «невидимі» хвороби у військкоматі, коли загублено довідку

В Україні триває загальна мобілізація. Втім, деякі категорії військовозобов`язаних українців не мобілізуються за станом здоров’я, зокрема, з I-II групами інвалідності. Натомість особи з ІІІ групою інвалідності можуть бути мобілізовані за власним бажанням та служити за місцем проживання.

Про те, як діяти людині, яка має певні захворювання, але вона не може документально довести свій стан здоров’я під час проходження медкомісії у військкоматі під час мобілізації, розповів «ТСН» адвокат Андрій Новак.

«Якщо у людини немає документів, які підтверджують її стан здоров'я, це погано. Якщо є певні проблеми зі здоров'ям, і ви про них знаєте, необхідно максимально ретельно зберігати документи. В разі отримання повістки необхідно звернутися до медичного закладу і запросити або витяг цієї довідки, або нову довідку», — радить він.

Якщо захворювання неможливо документально підтвердити, то на медкомісії потрібно заявити про існуючі проблеми, здати необхідні аналізи, а також пояснити, чому немає відповідних документів.

«Як це все буде відбуватися на практиці — інше питання. Неодноразово ми чули від громадян, що медогляди проходять дуже формально. В будь-якому випадку має бути перевірка у профільних спеціалістів. Перелік фахівців є у відповідному наказі Міноборони «Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», — додав він.

Якщо не було огляду спеціалістів, не були здані аналізи, не зроблено флюорографію, то результати медкомісії можна буде оскаржувати як у військово-лікарській комісії вищого рівня, так і в суді.

Втім, на період оскарження висновок ВЛК не призупиняє свою дію. Так що громадянина можуть мобілізувати, а розгляд його скарги ще не почнеться.

Раніше юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, кого стосується весняна мобілізація, хто має право вручати повістки, а у кого такого права немає.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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