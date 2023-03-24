ПВК «Вагнер» готується переорієнтувати свої зусилля на Африку і відволіктися від України на тлі тривалої суперечки з Москвою. євген пригожин, керівник групи бойовиків, неодноразово звинувачував міністерство оборони росії в тому, що воно перешкоджає йому в постачанні боєприпасів і живої сили. Західні аналітики вважають, що сергій шойгу, міністр оборони росії, намагається придушити зростаючий політичний вплив пригожина.

Найманці «Вагнера» очолили восьмимісячну спробу Москви захопити обложене місто Бахмут на сході України. Приватна армія втратила десятки тисяч людей, переважно колишніх ув'язнених, завербованих з російських в'язниць, під час штурму — найдовшої і найдорожчої битви у війні.

Затьмарений невдачею у захопленні Бахмута, пригожин планує переключити увагу на Африку, повідомило інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Ця пропозиція, ймовірно, викличе занепокоєння в Москві після того, як високопоставлений український генерал заявив, що Збройні сили України готові розпочати контрнаступ на Бахмут. «Нападник не втратив надії взяти Бахмут за будь-яку ціну, незважаючи на втрати в людях і техніці, дуже скоро ми скористаємося цією можливістю, як ми це зробили під Києвом, Харковом, Балаклією і Куп'янськом», — сказав Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України.

Пригожин раніше визнав, що його «Вагнер» повинен буде перезавантажитися і скоротити свою чисельність після битви за місто в Донецькій області. Західні офіційні особи підтвердили повідомлення про те, що група найманців була змушена зменшити темпи після того, як постачання артилерії з боку Міністерства оборони росії було припинено, а майбутні кампанії з вербування ув'язнених були заблоковані.

Оголошення про набір, розміщене на початку цього тижня, запрошувало кандидатів зголошуватися на шестимісячну службу в Україні або від 9 до 14 місяців в Африці. Тим, хто бажає служити в африканських країнах, де «Вагнер» має контракти на охорону шахт і надання урядових послуг з безпеки, було сказано, що вони будуть зараховані в резерв.

У відповідь на повідомлення преси пригожин заперечив, що компанія «Вагнер» готує вихід з України.

«Схоже, що Bloomberg краще за нас знає, що ми збираємося робити», — написав він у месенджері Telegram.

Нагадаємо, що у НАТО заявили, що наступні пів року вирішать війну: «Готуйтеся до весняного або літнього наступу».

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