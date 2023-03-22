Кримінальники «Вагнера» з бойовим досвідом заполонять російські міста

Найближчими тижнями тисячі російських ув'язнених, які воювали за угруповання «Вагнера», ймовірно, будуть помилувані та звільнені. Пік вербування в'язнів припав на осінь 2022 року, коли ув'язненим пропонували пом'якшення покарання після шести місяців служби. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Хоча приблизно половина завербованих в'язнів, ймовірно, були вбиті або поранені, докази з росії свідчать про те, що угруповання виконує свою обіцянку звільнити тих, хто вижив. У посвідченнях, виданих звільненим ветеранам ПВК „Вагнера“, стверджується, що вони були затверджені указом президента путіна. Оскільки „Вагнеру“, ймовірно, заборонять набирати нових ув'язнених, цей відтік погіршить його кадрові проблеми».

Крім того, додає відомство, раптовий наплив часто агресивних правопорушників з нещодавнім і часто травматичним бойовим досвідом, ймовірно, становитиме значний виклик для російського суспільства воєнного часу.

Нагадаємо, захисник України розповів про ситуацію під Бахмутом: «Перед кожним наступом „вагнерівцям“ вводять ін’єкцію димедролу з трамадолом».

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