Антистресова закуска «Биті» огірки: готується швидко, смакує в піст і на свята

«Биті» огірки є дуже популярною стравою у Китаї та інших країнах Східної та Південно-Східної Азії. Люблять їх за свіжість, яскравість і насиченість, адже тут (як це часто буває в азіатів) зібрані докупи всі основні смаки: солоний (за рахунок солі та соєвого соусу), солодкий (цукор), кислий (оцет), гіркий та гострий (чилі).

Інгредієнти:

• Огірки свіжі — 6 шт.

• Перець чилі або інший гострий перець — 1 шт.

• Кунжутна або соняшникова олія — 2 ст. л.

• Соєвий соус — 2 ст. л.

• Цукор — 1 ст. л.

• Сіль — 0,5 ч. л.

• Яблучний оцет — 2 ст. л.

• Кінза свіжа — 3 гілочки.

• Кунжут — 1 ч. л.

• Часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Огірок помийте та покладіть на рівну чисту поверхню. Потім треба відбити огірки качалкою або молотком для м'яса так, щоб вони потріскалися. Але варто не перестаратися, щоб овочі не перетворилися у кашу.

Розріжте огірок вздовж і поріжте на шматочки 1−1,5−2 см завширшки. Перекладіть нарізаний огірок у сито. Сито поставте на миску, куди стікатиме сік. Огірок посоліть гарною щіпкою солі, перемішайте та поставте у холодильник на 15 хвилин.

Потім приготуйте заправку. Змішайте 2 ст. ложку рисового оцту з 2 ч. ложками цукру та 2 ч. л. соєвого соусу, перемішайте до повного розчинення цукру, додайте дрібно нарубаний часник і 2 ч. ложку кунжутної олії і залиште настоюватися.

Через 15 хвилин перекладіть огірки в тарілку для подачі, полийте половиною заправки, перемішайте. Долийте ще заправки, так щоб огірки були вкриті нею, але в той же час і не плавали в ній і одразу подавайте. Салат можна подавати з ковбасками, шашликом або м'ясною підливою.