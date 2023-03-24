У росії дефіцит трупів для навчання медиків: лікарі виїжджають за кордон, щоб практикуватися на тілах померлих

На російських цвинтарях постійно хоронять окупантів, які гинуть на території України. Тим часом лікарі країни-терористки змушені виїжджати за кордон для підвищення кваліфікації. Це звучить парадоксально, але після 13 місяців війни, яка, ймовірно, забрала сотні тисяч життів, в росії явно не вистачає людських трупів: лікарям тепер доводиться відвідувати сусідні країни, щоб практикуватися на тілах померлих, повідомляє портал «База» в Telegram. Причиною цього є санкції, накладені на росію після вторгнення в Україну.

«У росії юридично нелегко заповісти своє тіло науці, тому місцеві трупи зазвичай були в дефіциті, — пояснює „База“. — До початку війни дефіцит вирішували за допомогою США, які постачають трупи до багатьох країн, зокрема й до росії. Однак після 24 лютого 2022 року постачання в країну було припинено. Тепер російські покупці знайдуть мало трупів на відкритому ринку, оскільки в багатьох країнах діють суворі правила поводження з померлими людьми».

Зокрема в Ірані або в Індії, які лояльні до режиму путіна і підтримують його, таке поводження з трупами заборонене релігією.

Олексій Іванов, керівник приватної анатомічної лабораторії, розповів порталу, що за рік не знайшов жодного нового постачальника трупів. Він також повідомив, що знає викладачів, у яких закінчився навчальний матеріал. У той час як студенти-медики можуть працювати з трупами у формальдегіді, лікарі, що практикують, тепер змушені їздити до Вірменії, Грузії, Туреччини та Азербайджану для подальшого навчання.

Тим часом трупи накопичуються на російських кладовищах, де постійно копають свіжі могили і привозять нові тіла. А у Криму люди скаржаться на сморід від труб крематорію, який останнім часом не припиняє роботу ні вдень, ні вночі.

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