Пробігав марафон за 2,5 години: на війні з рашистами загинув відомий український спортсмен

Трагічні звістки продовжують приходити з лінії фронту, де наші герої захищають рідну країну від навали ворожих військ.

У боях за Батьківщину загинув відомий український легкоатлет Андрій Щербанівський. У 2016-му спортсмен бував у зоні АТО, а навесні 2022-го пішов уже на повномасштабну війну. 22 березня воїн потрапив під ворожий мінометний обстріл та отримав поранення, несумісні з життям, — у нього залишилися дружина та троє дітей.

44-річний Щербанівський був досить відомим у товаристві вітчизняних легкоатлетів, протягом десяти років займаючись організацією марафонів та напівмарафонів у Києві, при цьому сам брав участь у чемпіонаті Європи з гірського бігу та долав марафон за дві з половиною години (при світовому рекорді 2:01 години, який із вересня 2022 року належить олімпійському чемпіону кенійцю Еліуду Кіпчоге).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований український спортсмен Дмитро Підопригора загинув під мінометним обстрілом на Луганщині.

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