США завдали удару по іранським угрупованням у Сирії

Американські військові завдали кілька потужних авіаударів по військовій базі на сході Сирії. Цей об'єкт використало угруповання, яке тісно пов'язане з Іраном, постачавшим росії безпілотники для атак по Україні. Одночасно з'явилася інформація про вибухи у провінції Дайр-ез-Заур на північному сході Сирії біля кордону з Іраком.

Організація «Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини» заявила, що внаслідок авіаударів США загинули 11 членів іранських угруповань.

Пентагон підтвердив факт атаки на ці об'єкти. «Авіаудари були нанесені у відповідь на сьогоднішній напад, а також серію недавніх атак на коаліційні сили в Сирії, які здійснили групи, пов'язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР)», — заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він наголосив, що метою цих ударів був захист американських солдатів.

Пентагон вирішив завдати високоточні удари після того, як один американський солдат-контрактник загинув внаслідок атаки дрона на базу коаліційних сил на північному сході Сирії 23 березня. Ще кілька військових регулярної армії США отримали поранення.

Остін заявив, що за даними розвідслужб, безпілотник був іранським. Міністр оборони США не уточнив, чи стоїть Іран за організацією цієї атаки, чи просто дрон був іранського виробництва.

Нагадаємо, Пентагон розмістив війська на північному сході Сирії у 2015 році для боротьби з угрупованням «Ісламська держава». Тоді ж було створено міжнародну коаліцію у боротьбі з ІД. Дональд Трамп, ставши президентом США, ухвалив рішення про виведення основної частини американського контингенту з Сирії. У результаті наразі там залишаються приблизно 900 американських військовослужбовців.

Іран став однією з держав, які скористалися відходом американців і посилили свою військову присутність та вплив у Сирії. За даними розвідслужб США, тисячі бойовиків воюють зараз на сирійській території під командуванням КВІР. При цьому уряд Башара Асада заперечує цей факт. У Дамаску визнають лише присутність небагатьох іранських військових радників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про атаки на іранські воєнні заводи, які виробляють ракети та безпілотні літаки.

Тим часом у Пентагоні прийняли рішення відправити ракетні комплекси Patriot в Україну швидше, ніж планувалося спочатку.

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