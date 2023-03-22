США відправлять ракетні комплекси Patriot в Україну швидше, ніж планувалося спочатку, — представники оборонного відомства

Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося раніше, і група українських солдатів завершить своє навчання на цих системах у Форт Сілл, штат Оклахома, найближчими днями, заявили представники оборонного відомства США, повідомляє CNN.

Після цього військовослужбовці вирушать до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot — американській і голландсько-німецькій. Саме вони будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями, повідомили журналістам у Форт-Сілл представники оборонного відомства.

Американські інструктори у Форт Сілл, де 65 українців проходять підготовку, змогли значно прискорити графік курсу завдяки базовим знанням українців про системи протиповітряної оборони, зазначили посадовці.

«Українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються, — сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл. — Завдяки їхнім глибоким знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій, їм було легше — хоча ніколи не було легко — засвоїти концепції експлуатації і технічного обслуговування системи Patriot».

Відомо, що американські військові виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за 8 тижнів. Графік тренувань був насиченим.

Нагадаємо, у Польщі заарештували шість російських шпигунів, які встановлювали приховані відеокамери на важливих залізничних вузлах, що активно використовуються для постачання західної зброї в Україну.

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