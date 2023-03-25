Як виявити скручений пробіг на автомобілі: поради від автомобільного експерта

Люди, які планують купити машину на вторинному ринку, цікавляться у першу чергу пробігом авто. Від цих показників залежить, як довго ще прослужить покупка.

Продавці часто «скручують» пробіг, адже за це відповідальність в законодавстві не передбачена.

Автомобільний експерт розповів, що приховати реальну величину пробігу практично неможливо, пише mashyna.

Наприклад, якщо пробіг зовсім невеликий, а гальмівні диски сильно стерті, варто вдатися до додаткових перевірок, задіявши спеціальне обладнання.

Наприклад, у Toyota Camry 2015 з пробігом в 30 000 кілометрів та повністю стертими гальмівними дисками, можна зробити висновок, що пробіг ближче до 60 000 кілометрів. За його словами, ще більше сумнівів вселяв би факт, якби за аналогічного пробігу гальмівні диски були стерті ззаду.

На автомобілі BMW X5 пробіг просто не скрутиш. Його визначають в основному за непрямими ознаками, тому іноді фахівцям навіть допомога комп’ютера не потрібна, щоб зробити висновок, що пробіг несправжній.

Багато чого скаже зовнішній огляд інтер’єру машини незалежно від того, який матеріал застосовувався для оббивки.

Купуючи вживану машину, треба проаналізувати величезну кількість нюансів. Потрібно підключати комп’ютер, оглянути ручку коробки передач, педаль гальма, заводські килимки чи ні. Таким чином, якщо пробіг 100 000 кілометрів при цьому педаль гальма стерта, а на килимку дірка, можна припустити, що там всі 200 000 кілометрів.

«ФАКТИ» писали, які вживані автомобілі краще не купувати через часті поломки.

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