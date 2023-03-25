Марк Цукерберг втретє став батьком
Американський мільярдер, один із засновників Facebook Марк Цукерберг, який за версією Forbes у 2022-му втратив 81,1 мільярда доларів, повідомив про те, що його дружина Прісцілла Чан народила третю дитину. 24 березня бізнесмен виклав у Instagram перші фотографії Аурелії. Саме так щасливі батьки назвали маленьку.
«Ласкаво просимо до цього світу, Аурелія Чан Цукерберг! Ти наше маленьке благословення!» — написав Марк.
Марк і Прісцілла познайомилися під час навчання у Гарварді. Вони вперше побачили один одного в черзі до туалету на студентській вечірці. У 2012 році Цукерберг та Чан зіграли весілля. Сталося це через 10 років від початку їхніх відносин. Підготовка до церемонії зберігалася в найсуворішому секреті. Наречений та наречена покликали гостей до себе додому на звичайну вечірку. Коли друзі приїхали, виявилось, що це весілля!
Прісцілла досить довго не могла завагітніти. 2015 року вона народила дочку Максиму. 2017 року на світ з'явилася друга донька — Августа. І ось тепер у будинку одного з найбагатших людей у світі зростають три сестри.
За версією американського журналу Forbes, статки Цукерберга на даний момент становлять 73,6 млрд доларів. Він посідає 15-те місце у рейтингу багатіїв.
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