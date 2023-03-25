Марк Цукерберг втретє став батьком

Американський мільярдер, один із засновників Facebook Марк Цукерберг, який за версією Forbes у 2022-му втратив 81,1 мільярда доларів, повідомив про те, що його дружина Прісцілла Чан народила третю дитину. 24 березня бізнесмен виклав у Instagram перші фотографії Аурелії. Саме так щасливі батьки назвали маленьку.

«Ласкаво просимо до цього світу, Аурелія Чан Цукерберг! Ти наше маленьке благословення!» — написав Марк.

Марк і Прісцілла назвали маленьку Аурелія

Марк і Прісцілла познайомилися під час навчання у Гарварді. Вони вперше побачили один одного в черзі до туалету на студентській вечірці. У 2012 році Цукерберг та Чан зіграли весілля. Сталося це через 10 років від початку їхніх відносин. Підготовка до церемонії зберігалася в найсуворішому секреті. Наречений та наречена покликали гостей до себе додому на звичайну вечірку. Коли друзі приїхали, виявилось, що це весілля!

Марк і Прісцілла познайомилися під час навчання у Гарварді

Прісцілла досить довго не могла завагітніти. 2015 року вона народила дочку Максиму. 2017 року на світ з'явилася друга донька — Августа. І ось тепер у будинку одного з найбагатших людей у світі зростають три сестри.

У пари вже є дві доньки - Максима та Августа

За версією американського журналу Forbes, статки Цукерберга на даний момент становлять 73,6 млрд доларів. Він посідає 15-те місце у рейтингу багатіїв.

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