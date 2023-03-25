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Спорт

Невдаха фіналу Ліги чемпіонів у Києві чекає дитину від сексапільної телеведучої (відео)

16:38 25 березня 2023
Лоріс Каріус та Ділетта Леотта

Німецький воротар Лоріс Каріус, який запам'ятався багатьом футбольним уболівальникам жахливими помилками у фіналі Ліги чемпіонів-2018, що проходив у Києві, незабаром стане батьком.

Футболіст зустрічається із сексапільною італійською ведучою Ділеттою Леоттою з минулого року, і зараз пара оголосила, що чекає дитину. «Ми хочемо вам дещо розповісти… Чи, можливо, ви вже знаєте про це? Нас розриває від радості. Мій животик… Скоро нас буде троє!» — написали закохані на своїх сторінках в Instagram, прикріпивши миле відео.

Зазначимо, що в особистому житті у Каріуса справи складаються набагато краще, ніж у футбольному. Після того злощасного фіналу кар'єра Лоріуса пішла на спад — з «Ліверпуля» він ішов в оренду до турецького «Бешикташу» та німецького «Уніону», а зараз є другим воротарем в англійському «Ньюкаслі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер збірної України Віктор Циганков після матчу в Лондоні дізнався, що вперше став батьком.

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