Бейонсе виблискувала діамантами на концерті в Дубаї: стало відомо, скільки артистка отримала за свій виступ

За годинний виступ на зірковому відкритті готелю Atlantis The Royal в Дубаї ввечері 21 січня 41-річній поп-діві заплатили 26 мільйонів доларів, але її коштовності обійшлися в третину цієї суми. Для свого першого за багато років виходу на сцену Бей змінила кілька вбрань і виблискувала коштовностями від Lorraine Schwartz вартістю 7,5 мільйона доларів, повідомляє pagesix.

Пройшовши червоною доріжкою в сексуальній золотій сукні від Dolce & Gabbana, співачка для пісні Single Ladies з’явилася у вбранні з блискітками і прозорими колготками зі стразами та імітацією панчох на ногах.

Вона доповнила вбрання накидкою з металевого золота з оборчастими рукавами і довгим шлейфом, золотим клатчем і величезними діамантовими сережками-люстрами. Коли настав час великого шоу, співачка для композиції Cuff It з'явилася на сцені в жовтій сукні, створеній на замовлення дубайським лейблом Atelier Zuhara. Сукня, оздоблена паєтками та пір'ям, включала в себе бюстгальтер з вирізами на животі та великий віялоподібний шлейф, що розвівався за спиною, наче ангельські крила. А її 11-річна донька Блу Айві приєдналася до мами на сцені в червоному вбранні, яке пасувало до танцівниць на підтанцьовці.

Бейонсе додала гламуру сережками-віялами з діамантами і зеленим колумбійським смарагдом понад 100 карат, поєднавши блискучі дорогоцінні камені з каблучкою з яскраво-жовтим діамантом вагою 30 карат. Далі для пісні Break My Soul співачка переодяглася в сміливий червоно-золотий образ від знаменитого дизайнера Ніколя Джебрана, який включав костюм-бюстьє зі шлейфом. Для композиції Halo Бейонсе обрала аксесуари, додавши червоні рукавички і привнісши ще більше блиску від Шварца у вигляді сережок з діамантами вагою 80 карат.

Для свого фінального образу на концерті Бейонсе одягнула зухвалу рожеву міні-сукню з кристалами від українського дизайнера Івана Фролова, додавши відповідні панчохи і рукавички, а також сережки-пірамідки з діамантами вагою понад 60 карат. Дизайнер розповів Vogue, що «вбрання було створено в майстерні в Києві, Україна, під час війни і масових відключень електроенергії», і що «це лише показує, що, незважаючи ні на що, українські бренди продовжують демонструвати світові свій опір і свою культуру».

Після всіх цих яскравих виступів чекаємо, що ще приготувала королева Бей у своєму рукаві на 2023 рік.

Нагадаємо, що в списку 200 найкращих співаків в історії за версією журналу Rolling Stone Бейонсе увійшла в першу десятку.

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